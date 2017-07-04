15 октября станет известно имя нового президента Киргизии — в стране стартовала предвыборная кампания . Желание баллотироваться на ключевой пост уже высказали по крайней мере 10 кандидатов. При этом действующий президент Алмазбек Атамбаев не будет выдвигаться на новый срок, это противоречит конституции страны. От правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), как рассказали «Известиям» в самой партии, решили выдвинуть действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Результаты президентских выборов важны и для России: Киргизия — активный участник ЕАЭС и ОДБК. При этом все претенденты намерены расширять сотрудничество с Москвой и продолжать курс на евразийскую интеграцию . Об этом рассказали «Известиям» источники в дипломатических кругах страны.

Кто бы ни стал следующим главой Киргизии, он будет сторонником углубления сотрудничества с Россией и развития отношений по линиям ЕАЭС и ОДКБ . Об этом «Известиям» сообщили информированные источники в дипломатических кругах Киргизии.

— Мы поддерживаем дружественные отношения с Россией, активно работаем в разных форматах от ЕАЭС до ОДБК вне зависимости от персоналий. Большинство наших политиков настроены на продолжение этого курса, а население страны поддерживает его, — сказал собеседник «Известий».

Такой же позиции придерживаются и в правящей Социал-демократической партии страны. В пресс-службе СДПК заявили «Известиям», что политсовет партии рекомендовал выдвинуть в качестве претендента на президентский пост действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

— Подавляющее большинство наших товарищей по партии поддерживает Жээнбекова, который работает в команде основателя СДПК Атамбаева уже более двадцати лет, — отметили в партии.

Что касается внешнеполитического курса республики, то в СДПК подчеркнули, что проводимая президентом Атамбаевым политика в отношении ЕАЭС и ОДКБ отвечает национальным интересам страны.

— Думаем, что этот курс будет продолжен в будущем, — сказали в пресс-службе партии.

На прошлой неделе 10 кандидатов заявили о своем намерении побороться за высший пост в стране. Среди них бывшие премьер-министры Темир Сариев из партии «Ак Шумкар» и Омурбек Бабанов из партии «Республика», дипломат, экс-сотрудник ООН Таалатбек Мамасадыков и другие. И всё же эксперты сходятся во мнении, что больше шансов у кандидата от правящей партии.

20 июня состоялся государственный визит действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москву, где он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным . Президент России заявил, что у Москвы и Бишкека отношения, как у близких, надежных друзей.

Начальник отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин пояснил «Известиям», что все претенденты на высший пост в Киргизии — последовательные сторонники евразийской интеграции.

— И дело не в лукавстве или политической целесообразности. Просто киргизскому населению в большинстве своем близка Россия , — сказал политолог.

Отметим, что результаты всех соцопросов демонстрируют положительное отношение жителей Киргизии к России . Почти всё население республики знает русский язык. А как сообщил ранее посол России в Киргизии Андрей Крутько, ежегодно на учебу в российские университеты отправляются около 2 тыс. киргизских студентов. Лучшим вузом страны, по данным киргизских опросов среди молодежи, назван Славянский университет.

— В любом случае для России президентские выборы в этой стране крайне важны. Бишкек — активный член ЕАЭС, и политические события, происходящие в Киргизии, обязательно влияют на темпы евразийской интеграции, — добавил Андрей Грозин.

Напомним, что длительное время Киргизия пребывала в состоянии политической турбулентности. В стране только за последние пятнадцать лет произошло два госпереворота: в 2005 году вспыхнула «тюльпановая революция», в результате которой от власти был отстранен президент Аскар Акаев, правивший страной 15 лет; в 2010 году президент Курманбек Бакиев также был свергнут в результате очередной революции. При нынешнем главе государства — Алмазбеке Атамбаеве — страна вступила в ЕАЭС и активизировала свое участие в ОДКБ, что заметно стабилизировало ситуацию.

Политолог Владимир Евсеев отметил важность военного аспекта двусторонних связей.

— Наиболее важный вопрос для России заключается в поддержании стабильности . Центральная Азия находится на этапе транзита власти. Он идет сейчас в Узбекистане, где недавно появился новый президент, и рано или поздно начнется и в других странах региона. Киргизия — член ЕАЭС и один из приоритетных партнеров Москвы в регионе. Кто бы ни одержал победу, важно, чтобы эта страна оставалась стабильной, — считает эксперт.

Он также отметил, что Россия и Киргизия активно сотрудничают в сфере безопасности: Москва имеет в своем распоряжении военную базу в Канте , по линии ОДКБ проводятся военные учения, совместные мероприятия по борьбе с наркоугрозой.

Буквально накануне в Канте завершились учения российских ВКС, на которых самолеты Су-25СМ отработали ракетные удары. Помимо этого, по линии ОДКБ проводятся совместные российско-киргизские учения «Заслон» и «Рубеж».