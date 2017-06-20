В Кремле прошли российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между двумя государствами. Москва и Бишкек договорились развивать военно-техническое сотрудничество и выразили уверенность, что российская военная база на территории Киргизии — важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Также в ходе визита стало известно, что Россия списала Киргизии долг по кредиту в $240 млн.

Алмазбек Атамбаев осенью покинет пост президента страны. В ходе беседы с Владимиром Путиным он заверил, что и после его отставки Киргизия по-прежнему сохранит настрой на сотрудничество с Россией.

— Хочу вас заверить, что Кыргызстан уже с этой дороги, которую нашел в результате трудных поисков, конечно же, не свернет. И, подводя предварительные итоги своей работы, считаю одним из главных достижений за годы моего президентства то, что мы вывели отношения с Россией именно в то русло, в каком они должны быть всегда — русло стратегических отношений, русло дружбы, братства, — сказал президент Киргизии.

В феврале прошлого года в ходе визита в Бишкек Владимир Путин сделал неожиданное заявление, сообщив, что если киргизская сторона обратится с такой просьбой, Россия выведет свой контингент с авиабазы Кант. Однако сейчас, судя по настрою двух лидеров, речи об этом уже не идет.

— Мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности. — «Известия»), — заявил президент России по итогам переговоров.

Москва и Бишкек активизируют военно-техническое сотрудничество — договор о развитии ВТС стороны подписали в рамках нынешнего визита Алмазбека Атамбаева в Россию. Однако масштабных контрактов пока ждать не стоит, считают эксперты.

— Речь, скорее, пойдет о военно-технической помощи со стороны России. Возможны поставки из наличия (техника, которую использует Российская армия. — «Известия») для сухопутных войск Киргизии. Так как основная угроза для этой страны — внутренняя дестабилизация и исламизм, который может быть принесен извне, — полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Кроме того, российские специалисты, по его мнению, могут принять участие и в подготовке кадров для вооруженных сил Киргизии.

Еще одна область взаимодействия России и Киргизии — финансовая. В рамках визита подписано соглашение между Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Государственной службой финансовой разведки при правительстве Киргизской Республики о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

Россия продолжит оказывать Киргизии и экономическую помощь. Так, Москва удовлетворила просьбу Бишкека о списании задолженности по российскому кредиту 2012 года — соответствующий протокол к межправительственному соглашению был подписан во время визита киргизского президента в Москву. Как пояснил журналистам министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев, речь идет о кредите в размере $240 млн.

После церемонии подписания документов и заявления для прессы Владимир Путин поблагодарил Алмазбека Атамбаева за большой вклад в развитие российско-киргизских отношений, за сохранение русского языка и культуры в Киргизии и интеграцию страны в Евразийский экономический союз. Глава Киргизии, в свою очередь, поблагодарил российского президента за столь высокую оценку и заявил, что его республика не мыслит будущего без России.