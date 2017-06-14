Власти Киргизии готовят к выпуску национальную криптовалюту. В реализации амбициозного проекта будет участвовать российская компания «Крипт НН», которая выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты). Ответственной за реализацию проекта назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан», где информацию о выпуске подтвердили официально. По словам двух источников, близких к киргизскому правительству, новая криптовалюта (ее рабочее название — GoldenRock) будет обеспечена золотом.

Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено выпустить криптовалюту — это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки месторождения сможет обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена еще не принято.

ICO — аналог IPO (Initial Public Offering) — первичного размещения акций компании на бирже в традиционной экономике. Это процесс выпуска токенов (цифровые сертификаты — аналог акций на традиционном финансовом рынке) и размещения их на криптовалютной бирже. Размещением на бирже будет заниматься главный трейдер — «Крипт НН».

Распоряжением премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова ответственным за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). Она на своих мощностях будет генерировать токены для криптовалюты. Основным трейдером GoldenRock станет российская компания «Крипт НН». Советник гендиректора ТДК Улан Мусакулов заявил, что его компания планирует привлечь инвестиции в золотодобывающие компании и ряд сельскохозяйственных проектов.

— Так как акционером ТДК является государство, конкретные параметры ICO находятся в стадии согласований с правительством, с представителями компаний, от которых мы получили запросы на финансирование, и с нашими российскими партнерами, — объяснил «Известиям» Улан Мусакулов. — Планируется, что ряд российских компаний окажут нам техническую поддержку. «ТД Кыргызстан» имеет обширный круг партнеров на территории Киргизии, России и Китая и был создан для реализации межгосударственных проектов.

По информации «Известий», правительство Кыргызстана надеется при проведении ICO выручить от $5 млн до $40 млн. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 т. Если проект будет удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйственные проекты.

— Мы считаем, что сможем обеспечить инвесторам прозрачную систему контроля за расходованием средств и предоставить гарантии возврата инвестиций, — заявил Улан Мусакулов. — По оценкам наших экспертов, возможный объем инвестиций во все проекты может превысить $500 млн.

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ России по вопросам криптовалюты Элины Сидоренко, в Киргизии придумана хорошая идея для привлечения инвестиций.

— Их подход близок к идее облигаций и свидетельствует, что современные цифровые технологии делают плавный переход от традиционной системы обязательств, от акционерного общества — к ICO, выстроенной на фьючерсных обязательствах, — рассказала Элина Сидоренко.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что киргизский проект — это «первая ласточка».

— Другие государства тоже будут переходить на договорные отношения в форме распределенных баз данных, — резюмировал он.

Гендиректор «Крипт НН» (и, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный собственник этого нижегородского ООО) Александр Коновалов отказался от комментариев.

СПРАВКА: В начале июня нынешнего года на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты. Рабочая группа Госдумы совместно с ключевыми финансовыми институтами РФ начала подготовку законопроекта о легализации в России криптовалют и создании правовых основ для биржевых торгов ими. Представители Росфинмониторинга выступили с предложением, что будущая российская криптовалюта в отличие от известной Bitcoin не должна допускать анонимности пользователей.

Криптовалюта — это децентрализованная система «электронной наличности», в которой информация о трансакциях хранится в компьютерах всех участников. Шифрование должно обеспечить неизменность записей о произведенных трансакциях.