Один из создателей «Шерлока» Стивен Моффат намекнул на возможное продолжение сериала.

«Мне все же думаю, мы вернемся», — сказал Моффат Digital Spy.

При этом Стивен Моффат отметил, что сейчас вся команда сериала «Шерлок» занята на других проектах, пишет «Газета.ру».

«Известия» ранее писали, что создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гэтисс намерены снять мини-сериал с эпизодами по 90 минут о графе Дракуле. Продюсировать проект будет компания Hartswood Films.