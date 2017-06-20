Мини-сериал с эпизодами по 90 минут о графе Дракуле намерены снять создатели сериала «Шерлок». Продюсировать проект будет компания Hartswood Films, а авторами сценария выступят Стивен Моффат и Марк Гэтисс.

Решение о том, в какую эпоху будут разворачиваться события в новом «Дракуле», еще не принято. Также не началась работа над сценарием и не проводился подбор актеров, пишет Variety.

Со времени создания «Шерлока» для Гэтисса, сыгравшего в сериале брата главного героя Майкрофта Холмса, и Моффата, который до работы над ним был сценаристом и продюсером шести сезонов «Доктора Кто», это будет первая совместная работа.

О Дракуле снято более 200 кинокартин. По количеству снятых фильмов этот сюжет уступает только фильмам о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Автором готического романа «Дракула» является ирландский писатель Брэм Стокер, превративший Влада III — господаря Валахии (часть современной Румынии) — в вампира. Он также известен как Влад Цепеш Дракула. Отличался особой жестокостью по отношению к своим врагам — сажал их на кол, пишет сетевое издание m24.ru.