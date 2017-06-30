Комитет по экономической политике Совета Федерации (СФ) направил в правительство России инициативу о возможности введения субсидий на туристические авиаперевозки внутри страны. Предполагается, что вложения должны окупиться минимум в двукратном объеме за счет налогов.

По оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности.

«Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты», ­– сказал «Известиям» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Согласно подсчетам сенаторов, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей. Кроме того, за счет субсидирования российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными.

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