В России может появиться программа субсидирования чартерных перелетов внутри страны. Соответствующие рекомендации комитет по экономической политике Совета Федерации (СФ) направил в правительство. Предполагается, что вложения окупятся в двукратном объеме за счет налогов. По оценке ВЦИОМа, порядка 30 млн россиян сегодня воздерживаются от внутреннего туризма, но готовы отдыхать на российских курортах, если путевки на них станут доступнее.

Правительство рассмотрит возможность введения субсидий на туристические авиаперевозки внутри страны. Соответствующие предложения в кабмин направили комитет Совета Федерации по экономической политике и комитет Совета Федерации по социальной политике. Рекомендация «рассмотреть возможность субсидирования чартерных внутренних туристических авиарейсов» была подготовлена и направлена в правительство по итогам совещания, прошедшего в Совете Федерации 23 мая.

Согласно существующему порядку, после ознакомления с документом правительство должно направить его в компетентные ведомства для детальной проработки. В пресс-службе Министерства финансов не стали комментировать инициативу, отметив, что пока предложение к ним не поступило. В Ростуризме не смогли предоставить оперативный комментарий.

Как отмечается в докладе члена комитета по социальной политике Совета Федерации Игоря Фомина, сделанном на заседании в СФ, по оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности. Субсидирование перелетов позволит им путешествовать по стране. По расчетам Фомина, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей. Также за счет субсидирования внутренних авиаперевозок российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными. При этом грамотно построенная программа субсидирования поможет продлить туристический сезон и положительно повлияет на цены.

— К сожалению, цены на отдых в родной стране порой оказываются менее доступны, чем в популярных зарубежных дестинациях. Эту ситуацию необходимо исправлять. Первым шагом может стать снижение транспортных расходов туристов — в частности, расходов на авиабилеты. Благодаря субсидированию чартерных авиаперевозок русские туристы смогут добраться до отечественных курортов по приемлемым ценам, — сообщил Игорь Фомин.

Как уточнил сенатор, комитет СФ по социальной политике будет отстаивать необходимость компенсировать авиакомпаниям перевозки российских туристов.

Представители отрасли полагают, что господдержка авиаперелетов может существенно помочь развитию внутреннего туризма.

— Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты. Согласно опросам, большинство граждан однозначно готовы отдыхать на территории России, если это будет доступно по ценам. Мы должны на это ориентироваться, — сказал «Известиям» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, сегодня внутри России практически не развиты туристические чартерные перевозки. Возможное введение их поддержки позволит усилить этот сектор.

— Любое субсидирование помогает. Например, я знаю одного туроператора, у которого есть желание наладить чартерные перевозки на Дальний Восток. Однако, по его словам, для этого ему будет нужна определенная поддержка от государства. Желание у бизнеса развивать туристические чартеры внутри страны есть, — сказал Александр Осауленко.

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина подчеркнула, что введение субсидий на внутренние перелеты уже показало свою эффективность в ряде стран. Однако она сомневается в возможности скорого введения такой меры в России.

— Боюсь, в ближайшие два года субсидии вряд ли введут из-за сложной экономической ситуации, но надо работать на перспективу, — заявила она.

Субсидирование туристических авиаперевозок сегодня действует в ряде стран. Так, в Турции субсидия на пассажира в среднем составляет $35. В Израиле консолидатору чартерной программы в Эйлат министерство выплачивает €45 за одного пассажира. В Китае средний объем субсидий для отдельных туристических маршрутов внутри страны составляет $150–300 за кресло.