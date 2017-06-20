Чартерные рейсы «ВИМ–Авиа» из российских регионов, которые были отменены из-за проблем авиакомпании, будут восстановлены силами других авиаперевозчиков через две недели. Об этом во вторник заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

«Возвращение к заявленным объемам перевозок должно заработать в течение 10 дней - двух недель. Вчера было обращение в адрес туроператоров, чтобы они донесли информацию до авиакомпаний и помогли сформировать чартерные рейсы», — сказал Осауленко, подчеркнув также, что поток туристов не ослабевает.

Накануне, 19 июня, Ростуризм предложил Минтрансу РФ привлечь к выполнению чартерных рейсов «ВИМ–Авиа» иностранные авиакомпании. Ранеее «ВИМ-Авиа» сообщила о сокращении чартерной программы на лето 2017 года. Рейсы авиакомпании регулярно задерживаются. От действий авиаперевозчика пострадали более 10 тыс. человек.