Росавиация рассматривает возможность ограничения чартерных программ авиакомпаний, если те будут систематически задерживать рейсы. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Нерадько.

В ходе круглого стола по недопущению подорожания авиаперевозок Нерадько подчеркнул, что в Росавиации считают задержки рейсов «издевательством над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса терпеть неудобства» и будут принимать меры для борьбы с ними, сообщает RNS.

Кроме того, ведомство с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте списки авиакомпаний, задерживающих рейсы. Нерадько полагает, что «эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе перевозчика» пассажирами. По его словам, строгие меры будут приняты по отношению к тем авиаперевозчикам, кто не будет стремиться исправить ситуацию и продолжит сохранять «огромные» задержки рейсов.