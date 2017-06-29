Сборная Германии по футболу с крупным счетом обыграла команду Мексики в полуфинальном матче Кубка конфедераций в Сочи и вышла в финал турнира, где сразится с чилийцами.

Встреча прошла на сочинском стадионе «Фишт», на котором собрались 37,923 тыс. болельщиков. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев.

Уже к восьмой минуте матча Германия повела в счете 2:0 благодаря метким ударам Леона Горецки на 6-й и 8-й минуте. Этот футболист таким образом стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций.

Немцы затем забили еще дважды: на 59-й минуте мексиканские ворота поразил Тимо Вернер, а точку в матче поставил Амин Юнес на 90-й минуте.

Однако перед последним голом немцев «зубы» показала и сборная Мексики, лишившая «сухаря» великолепно игравшего на воротах Марка-Андре тер Стегена: дальним и потрясающе точным ударом ворота немцев поразил Марко Фабиан на 89-й минуте.

Таким образом, сборная Германии отправится в Санкт-Петербург, где сыграет в финале против команды Чили, а мексиканцы отправятся в Москву на встречу с Португалией в игре за третье место.