Криштиану Роналду досрочно покинет Кубок конфедераций из-за рождения двоих детей. Об этом капитан сборной Португалии сообщил на своей странице в Facebook.

Нападающий, таким образом, не примет участие в матче за третье место турнира, который состоится 2 июля. В соцсети футболист посетовал на то, что команде не удалось «выполнить поставленную задачу» на турнире, однако выразил уверенность в том, что в будущем сборная будет радовать болельщиков своей игрой, сообщает BFM.RU. Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной с пониманием отнеслись к Роналду и позволили ему досрочно покинуть турнир по случаю рождения двойни.