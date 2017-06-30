Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет штрафовать Россию за неучастие в песенном конкурсе, состоявшемся в мае в украинской столице. Более того, участника от Москвы ждут в столице Португалии, где пройдет «Евровидение-2018» . Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ЕВС.

Руководящая группа конкурса «Евровидение» передала свои рекомендации по поводу произошедшего инцидента на музыкальном состязании в Киеве. В них, как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЕВС, говорится о том, что репутация «Евровидения» была испорчена из-за недопуска Украиной российской участницы Юлии Самойловой.

— Главный вещательный союз Украины (Национальная общественная телерадиокомпания Украины — НОТУ) не смог в полной мере выполнить свои обязательства по сотрудничеству с Европейским вещательным союзом . Это касается, в частности, российской участницы конкурса. В результате внимание было отвлечено от конкуренции (на конкурсе), а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу. Руководящий комитет конкурса рекомендовал наложить существенный штраф на Украину в соответствии с правилами состязания, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕВС. — Против «Первого канала», который отказался транслировать конкурс, группа рекомендовала не вводить никаких санкций. Относительно нарушений правил — Россия их компенсировала неучастием российского артиста в Киеве.

При этом, как рассказали в вещательном союзе, российского участника ожидают в Португалии, где пройдет «Евровидение-2018».

— Забегая вперед, союз хочет подчеркнуть свою приверженность ценностям конкурса (неполитического мероприятия) и заявить, что все, кто хочет участвовать, имеют на это право. Руководящая группа надеется, что представители России и Украины соберутся на следующем этапе в Португалии в 2018 году , — отметили в ЕВС.

По словам главы правления НОТУ Зураба Аласании, компания намерена обжаловать решение ЕВС. На это у них есть 20 дней. Официальной российской реакции на решение союза пока нет.

В мае в Киеве прошел финал музыкального конкурса без российской участницы Юлии Самойловой. Украинские власти запретили ей въезд на свою территорию на три года за выступление в Крыму без разрешения на то Киева. ЕВС, пытаясь уладить конфликт, предложил Москве организовать дистанционное выступление российской артистки. На что получил отказ. В итоге «Первый канал» отказался транслировать конкурс, объясняя свое решение «абсолютно необоснованным» запретом для Юлии Самойловой.