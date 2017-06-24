Финансовые гарантии Украины за проведение «Евровидения» в размере €15 млн, которые Киев предоставил Швейцарии, могли быть арестованы из-за иска телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на иностранные издания, заморозка украинских счетов в Швейцарии связана с претензиями телеканала к НОТУ. Генеральный директор Euronews Михаэль Петерс обещал прокомментировать эту информацию «в надлежащее время». Пока глава Euronews не подтвердил, но и не опроверг сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности заблокировало €15 млн, выделенных Киевом в качестве гарантии проведения «Евровидения».