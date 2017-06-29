Президент Владимир Путин провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Чаном Дай Куангом, который на несколько дней прибыл в Россию с официальным визитом. Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям. В частности, лидеры двух стран обсудили создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом.

Президенты подчеркнули, что необходимо обеспечить позитивную динамику торгово-экономической кооперации, отметили актуальность существенного увеличения взаимного товарооборота, а также совершенствования структуры двусторонней торговли.

— В 2016 году показатели двусторонней торговли несколько снизились. Но за первые четыре месяца текущего года объемы встречных товарных потоков подросли сразу на 16,5%. Мы связываем такой рост с тем, что в октябре 2016 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Вьетнамские производители первыми получили доступ на рынок России и других стран ЕАЭС, — заявил российский лидер по итогам переговоров.

В результате появления ЗСТ вьетнамская сторона получила привилегированный доступ на емкий и очень перспективный для нее рынок пяти стран — России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Совокупный объем валового внутреннего продукта союза оценивается в $2,2 трлн. В свою очередь, ЕАЭС получит доступ на один из самых потенциально быстроразвивающихся рынков. По данным международного консалтингового агентства PWC, вьетнамская экономика к этому сроку поднимется с 32-го на 20-е место в мировом рейтинге.

— Уверен, что эффективная реализация соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС создаст прорыв в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между Вьетнамом и Россией. А также — между Вьетнамом и другими странами ЕАЭС. И таким образом, мы сможем достичь товарооборота в $10 млрд в 2020 году, — заявил Чан Дай Куанг. Стороны отметили и активный рост взаимных инвестиций. Россия вложила в экономику Вьетнама $2 млрд. Из Социалистической Республики, в свою очередь, инвестировали в РФ $2,5 млрд. Показывает результат межправительственная комиссия и группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам: согласовано более 20 крупных совместных инвестпрограмм на сумму около $10 млрд.

Владимир Путин объявил, что российско-вьетнамский инвестфонд планирует вложить до $500 млн в перспективные несырьевые проекты. Речь в первую очередь идет о фармакологии и сельском хозяйстве. Приоритетным направлением сотрудничества остается нефтегазовая сфера. На долю совместного предприятия «Вьетсовпетро» приходится около трети всей нефти, которая добывается во Вьетнаме.

К освоению континентального шельфа Вьетнама уже приступили российские компании «Роснефть» и «Газпром», а в РФ совместно с вьетнамскими компаниями разрабатываются месторождения в Ненецком автономном округе, на Ямале и в Оренбургской области. Стороны договорились продвигать кооперацию в сферах нефтепереработки, нефтехимии, производства и реализации на вьетнамском рынке газомоторного топлива. На вьетнамский рынок пойдут и поставки сжиженного природного газа.

— Важное место в ходе переговоров заняли вопросы международной и региональной повестки дня. По большинству из них наши позиции совпадают или очень близки. Мы подтвердили готовность к продуктивному взаимодействию в рамках ведущих интеграционных объединений, — заявил Владимир Путин.

Российская сторона выразила готовность содействовать Вьетнаму в подготовке к участию в операциях ООН по поддержанию мира.

— Во Вьетнаме желают, чтобы Россия продолжала вносить активный вклад в сохранение мира, стабильности и безопасности в АТР, — отметил президент Вьетнама.

Лидеры двух стран также заявили, что Россия и Вьетнам решительно отвергают любые попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, поставить под сомнение решающую роль советского народа в победе над фашизмом и милитаризмом. Именно эта победа открыла путь к освобождению многих стран от колониального гнета. Стороны считают опасным и неприемлемым распространение в современном мире националистической и расистской идеологии.

До встречи с российским президентом Чан Дай Куанг провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На ней стороны также обсудили развитие торгово-экономических отношений в рамках Евразийского экономического союза. Вьетнамский лидер заявил, что очень рад впервые посетить Россию на посту президента именно в то время, когда отмечается столетие Великой Октябрьской революции. Он поблагодарил российскую сторону за теплый прием.