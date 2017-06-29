Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Чан Дай Куанг на встрече в Москве высказались за поиск политических путей решения конфликта в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров.

Путин и Дай Куанг осудили терроризм и отметили, что никаким атакам террористов нет оправдания по расовым, этническим или идеологическим мотивам.

«Владимир Путин и Чан Дай Куанг приветствуют усилия России по борьбе с терроризмом и поиск политических путей урегулирования сирийского кризиса на основе международного права и устава ООН, в том числе в астанинском и женевском форматах», — говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что усиление борьбы с терроризмом в мире возможно путем создания широкой международной коалиции.