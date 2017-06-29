Президент России Владимир Путин заявил, что российско-вьетнамский инвестиционный фонд планирует вложить около $500 млн в перспективные несырьевые проекты, сообщает «Газета.ру».

В первую очередь речь идет о проектах в фармакологии и сельском хозяйстве.

«Мы согласовали более 20 крупных совместных инвестпрограмм на сумму около $10 млрд. Отмечу также, что российско-вьетнамский инвестфонд планирует вложить до $500 млн в перспективные несырьевые проекты, речь в первую очередь сейчас идет о фармакологии и сельском хозяйстве», — заявил Путин по итогам встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Глава российского государства добавил, что сотрудничество в нефтегазовой сфере остается одним из приоритетных направлений. Так, на долю совместного предприятия «Вьетсовпетро» приходится около трети всей нефти, которая добывается во Вьетнаме.

«Круг участников этого сотрудничества расширяется. К освоению континентального шельфа Вьетнама приступили российские компании «Роснефть» и «Газпром», — отметил президент РФ.

Также Владимир Путин подтвердил свои намерения посетить предстоящий саммит АТЭС во Вьетнаме.