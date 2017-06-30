После Ракки - Дейр-эз-Зор
Ракка в скором времени падет, заявил «Известиям» лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим, боевые отряды которой штурмуют города. По его словам, курды пока не готовят других широкомасштабных операций против ИГ (деятельность организации запрещена в России), планов по продвижению в сторону Дейр-эз-Зора также нет. Источник в российском Министерстве обороны сообщил «Известиям», что Дейр-эз-Зор будет освобождать сирийская армия при помощи российских ВКС. При этом сирийское командование приветствует любую помощь.
Ракка, которая считается сирийской столицей ИГ, в ближайшее время будет освобождена от террористов, сказал «Известиям» лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим.
— Ситуация в Ракке тяжелая, но достигнут огромный прогресс в борьбе с террористами. Ракка падет. Когда — это зависит от боев на земле и многих сторон. Проводить других масштабных операций и двигаться, в частности, в сторону Дейр-эз-Зора курды не планируют, — отметил он, не назвав, однако, примерной даты полного освобождения города.
Представитель «Демократического союза» в России Абд Салам Али пояснил, что лидеры боевиков ИГ понимают бесперспективность борьбы с наступающими силами курдов и уже начали бежать из города.
— Значительное количество командиров вывели еще до начала наступления. Те, кто остался, это фактически смертники. Можно предположить, что эти боевики и их командующие оказались неугодными руководству ИГ, — отметил Абд Салам Али.
После падения Ракки у ИГ останется в Сирии единственный крупный оплот — Дейр-эз-Зор. ИГ контролирует примерно 60% города, а остальная часть прочно удерживается сирийскими войсками. Как писали ранее «Известия», именно он станет новой «столицей» террористов, но освобождать его будет уже сирийская армия при помощи российских вооруженных сил. В Дейр-эз-Зоре проживает преимущественно арабское население, что отличает этот город от Ракки, где в незначительном количестве есть курды. Таким образом, нежелание боевых отрядов «Демократического союза» продвигаться на юго-восток объясняется как минимум отсутствием поддержки, а скорее — сопротивлением, которое им будет оказывать местное население.
В беседе с «Известиями» источник в российском Минобороны отметил, что Дейр-эз-Зор не нужно освобождать, его нужно деблокировать.
— Там находится сирийский гарнизон, который обороняется уже несколько лет. Соответствующая операция ведется сирийскими войсками, и командование в Дамаске будет радо любой помощи, — пояснил собеседник.
Курды объявили о своих планах освободить Ракку в начале ноября 2016 года. Сама операция началась 5 июня. Ей предшествовали несколько этапов подготовки, когда силы наступающих подошли к городу и отрезали его от внешнего мира. По сведениям главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахмана, с тех пор курдским отрядам удалось установить контроль уже над четвертью районов Ракки.
По последним сведениям, контроль над Раккой предполагается передать местному городскому совету, который, как ожидается, впоследствии объявит о своей лояльности Дамаску.
Что касается Дейр-эз-Зора, то город частично контролируется сирийскими вооруженными силами, однако многие районы и кварталы удерживаются террористами. Правительственные войска с 2014 года отрезаны от основных подразделений, их снабжение ведется по воздуху. За прошедшие несколько лет боевики неоднократно пытались уничтожить оплот сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.