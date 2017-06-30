Ракка в скором времени падет, заявил «Известиям» лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим, боевые отряды которой штурмуют города . По его словам, курды пока не готовят других широкомасштабных операций против ИГ (деятельность организации запрещена в России), планов по продвижению в сторону Дейр-эз-Зора также нет. Источник в российском Министерстве обороны сообщил «Известиям», что Дейр-эз-Зор будет освобождать сирийская армия при помощи российских ВКС. При этом сирийское командование приветствует любую помощь.

Ракка, которая считается сирийской столицей ИГ, в ближайшее время будет освобождена от террористов, сказал «Известиям» лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим.

— Ситуация в Ракке тяжелая, но достигнут огромный прогресс в борьбе с террористами. Ракка падет. Когда — это зависит от боев на земле и многих сторон. Проводить других масштабных операций и двигаться, в частности, в сторону Дейр-эз-Зора курды не планируют, — отметил он, не назвав, однако, примерной даты полного освобождения города.

Представитель «Демократического союза» в России Абд Салам Али пояснил, что лидеры боевиков ИГ понимают бесперспективность борьбы с наступающими силами курдов и уже начали бежать из города.

— Значительное количество командиров вывели еще до начала наступления. Те, кто остался, это фактически смертники. Можно предположить, что эти боевики и их командующие оказались неугодными руководству ИГ , — отметил Абд Салам Али.

После падения Ракки у ИГ останется в Сирии единственный крупный оплот — Дейр-эз-Зор . ИГ контролирует примерно 60% города, а остальная часть прочно удерживается сирийскими войсками. Как писали ранее «Известия», именно он станет новой «столицей» террористов, но освобождать его будет уже сирийская армия при помощи российских вооруженных сил. В Дейр-эз-Зоре проживает преимущественно арабское население, что отличает этот город от Ракки, где в незначительном количестве есть курды. Таким образом, нежелание боевых отрядов «Демократического союза» продвигаться на юго-восток объясняется как минимум отсутствием поддержки, а скорее — сопротивлением, которое им будет оказывать местное население.

В беседе с «Известиями» источник в российском Минобороны отметил, что Дейр-эз-Зор не нужно освобождать, его нужно деблокировать.

— Там находится сирийский гарнизон, который обороняется уже несколько лет. Соответствующая операция ведется сирийскими войсками, и командование в Дамаске будет радо любой помощи, — пояснил собеседник.

Курды объявили о своих планах освободить Ракку в начале ноября 2016 года. Сама операция началась 5 июня. Ей предшествовали несколько этапов подготовки, когда силы наступающих подошли к городу и отрезали его от внешнего мира. По сведениям главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахмана, с тех пор курдским отрядам удалось установить контроль уже над четвертью районов Ракки.

По последним сведениям, контроль над Раккой предполагается передать местному городскому совету, который, как ожидается, впоследствии объявит о своей лояльности Дамаску.