Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, пишет ФАН.

Продукты питания и медикаменты были сброшены парашютным способом с высоты 4 тыс. метров в ходе совместной операции сирийских ВВС и российского Центра по примирению враждующих сторон в республике.

Население города составляет 200 тыс. человек. Он был окружен боевиками ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) в 2014 году. Как сообщили в центре, другого способа доставить помощь в город не существует.