Источник в сирийских правительственных войсках рассказал об успехах в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», боевики которой атаковали осажденный ими северо-восточный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.

Накануне, 24 июня, террористы осуществили несколько атак на Дейр-эз-Зор — причем на несколько районов одновременно, включая тот, в котором расположено кладбище: там за последнее время чаще всего происходили вооруженные столкновения между боевиками ИГ и защитниками города, передает ТАСС.

По словам представителя сирийских правительственных войск, в ходе вчерашних боев им удалось оттеснить террористов на их исходные позиции, ликвидировав при этом 20 боевиков.

Напомним, Дейр-эз-Зор частично контролируется сирийскими силовиками, но около половины территории города окружили и держат в осаде боевики.

Такая ситуация сохраняется на протяжении трех с лишним лет, причем в окружении у террористов «Исламского государства» находятся не только обычные горожане, но и военные. Продовольствие, боеприпасы и все необходимое доставляют в осажденные районы вертолетами из соседней сирийской провинции Эль-Хасаке.