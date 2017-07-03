Следом за спецпремьерой в рамках Московского кинофестиваля «Гиппопотам» поспешил в российский прокат. Эта образцовая британская комедия Джона Дженкса по мотивам одноименного бестселлера Стивена Фрая — апология национального здравомыслия.

Лондонский критик Тед Уоллес (Роберт Аллам) много пьет. Бутылку виски он проносит даже в театр, где смотрит по долгу службы претенциозную чушь. Когда-то давно он был успешным поэтом, за восемь лет издал пять собственных книг, а теперь едва выжимает из себя еженедельную рецензию. В итоге Тед лишается и этой работы, после того как на очередной постановке прямо в зале дает по лицу одной бездарности.

Ниже падать просто некуда, но помощь приходит откуда не ждали. Добрая милая крестница Джейн, которую тот не видел годами, пообещала солидный гонорар, если Тед немного поработает детективом. Нужно всего лишь съездить в имение школьного друга и хорошенько осмотреться. Там, заговорщически шепчет Джейн, происходят «настоящие чудеса». «Что не сделаешь ради денег», — заключает Тед и собирает чемодан.

Актера Роджера Аллама внимательный зритель может помнить по небольшой роли интригана Иллирио Мопатиса из первого сезона «Игр престолов». Также он играл эпизодических злодеев в разных голливудских блокбастерах — «V» значит Вендетта», «Спиди-гонщик» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах», но вообще это большой театральный артист, лишь набегами пробирающийся в кино. В «Гиппопотаме» ему наконец выпала главная и отнюдь не легкая роль, ведь играть ему пришлось самого Стивена Фрая.

Образцовый английский джентльмен, актер, сценарист, режиссер, телеведующий, блогер и закадычный друг Хью Лори Стивен Фрай к тому же давно и успешно пишет книги. Все они, в том числе роман «Гиппопотам» (1994), стали бестселлерами. Тем не менее сказать, насколько же хороший из него писатель, трудно — его литературное творчество, как и всё, что он делает, неотделимо от его необъятной личности. Даже неудачная книга Стивена Фрая всё равно остается книгой Стивена Фрая.

Что до «Гиппопотама» — эта вещица, скорее, удачная. Форма эпистолярного романа последовательно выдержана, ироничные отсылки к герметическим детективам в духе Агаты Кристи легко считываются, но главное — остроумная речь, полная едких замечаний, трехэтажных метафор и двусмысленных (на грани с пошлостью) острот с «каменным лицом». Это ровно то, за что любят экранного Стивена Фрая, — патентованный британский юмор.

В главном герое Теде Уоллесе без особого труда узнается сам Фрай. Поэтому совершенно прямой нос Роджера Аллама поначалу вызывает легкое недоверие — если уж копировать, то и в мелочах. И отличий тоже набирается немало. Тед Уоллес — остряк, мешающий цинизм с виски, но ведет себя как-то суетливее, мизантроп там, где можно без этого обойтись, да и английское произношение, чего греха таить, у него похуже. Но всё это никак не мешает получать удовольствие от безупречных шуток. И, конечно, игры актеров. В их числе — Фиона Шоу (тетя Петунья из «Гарри Поттера»), Тим МакИннерни (Робетт Гловер из «Игры престолов»), а также Мэттью Модайн (зловещий ученый из «Очень странных дел»).