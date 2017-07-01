Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил главный приз на 35-м международном кинофестивале в Мюнхене. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

«Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского пресс-служба кинокомпании.

Также продюсер уверен, что успех киноленты «способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».

Фильм «Нелюбовь» — о московской семье, переживающей тяжелый развод. Каждый из супругов уже начал новую жизнь, потому развод для них лишь формальность. Из-за взаимных претензий друг к другу пара забывает о чувствах их единственного ребенка, 12-летнего Алеши. Из-за развода родителей мальчик чувствует себя ненужным и после очередной ссоры супругов исчезает. Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, где картина завоевала приз жюри.