Российский президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам кинофестиваля «Алые паруса», открывшегося в Международном детском центре «Артек». Путин отметил, что «Алые паруса» много лет выполняют важную просветительскую и воспитательную миссию.

Путин выразил уверенность, что в 2017 году фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой, а также дружеской и непринужденной атмосферой.

Приветствие президента на открытии XXV Международного детского кинофестиваля зачитал народный артист СССР Василий Лановой.