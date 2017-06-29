Все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы в 2018 году на уровень инфляции, заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в бюджете пенсионного фонда уже заложены соответствующие расходы.

«Бюджет Пенсионного фонда определен (на 2018 год) с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции», — сказал премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что к концу 2017 года инфляция в стране опустится ниже 4%, а сейчас этот показатель составляет 4,1% в годовом выражении.