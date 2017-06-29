Российский певец Юрий Лоза прокомментировал «Известиям» смерть бывшего солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева. По словам Лозы, раняя смерть молодых эстрадных артистов связана с наплевательским отношением к своему здоровью.

«Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Всё время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы», — заявил Лоза.

При этом, по мнению Лозы, не нужно связывать с творчеством солистов группы «Иванушки International». Исполнитель заявил, что они абсолютно бездарны.

«Для меня вопрос творчества связан с тем, что человек что-то сотворил. Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж. Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился — всё», — резюмировал певец.