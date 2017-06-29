Бывший участник поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался от остановки сердца. Об этом сообщила его подруга и продюсер Александра Куцевол.

Девушка также заявила, что в качестве способа погребения выбрана кремация. Куцевол добавила, что о дате прощания с артистом сообщит дополнительно, сообщает телеканал «360». Также она рассказала, что музыкант предпочитал лечиться дома, поскольку не хотел находиться в больнице. По ее словам в интервью газете «Московский комсомолец», если бы он был госпитализирован раньше, то врачам, возможно, удалось бы спасти его.

Ранее в среду, 28 июня, стало известно о госпитализации 47-летнего исполнителя. Скончался артист в четверг утром, 29 июня, в реанимации, не приходя в сознание. Медики диагностировали у Яковлева двустороннюю пневмонию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает «Ридус» со ссылкой на Life.ru, двустороннее воспаление и отек легких возникли у певца на фоне цирроза печени.

Олег Яковлев являлся одним из солистов группы «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу, чтобы заняться сольной карьерой.