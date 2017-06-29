Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса полуострова Крым. Об этом рассказал в четверг депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь.

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил парламентарий в эфире «Пятого канала».

Комиссия, по словам Чижмаря, активно работает над десятым разделом конституции, где описан статус «Автономной Республики Крым», сообщает телеканал «360».

Отметим, власти Украины неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав страны. Петр Порошенко утверждал, что государственные флаги Украины вскоре «будут развеваться гордо в свободном Крыму».

В Крыму предложили Киеву раздел «Автономная Республика Крым» из основного закона исключить. Как отмечал депутат Госдумы Руслан Бальбек, Конституция Украины устарела ровно на три года с учетом российского статуса полуострова.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. После госпереворота в Киеве был проведен референдум. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% жителей Севастополя и 96,77% избирателей Республики Крым.