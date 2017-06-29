Mail.ru Group запустила приложение для смартфонов, которое позволяет жителям Украины обходить блокировки российских сервисов электронной почты. В мае этого года президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил использовать интернет-проекты ряда российских компаний — в том числе Mail.ru Group и «Яндекса». По мнению экспертов, в ближайшее время встраивание сервисов для обхода блокировок в приложения станет тенденцией.

Холдинг Mail.ru Group (владеет одноименным почтовым сервисом, поисковой системой, а также соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») разработал новое приложение для платформ iOS и Android. Это почтовый клиент со встроенным сервисом для обхода блокировок. К нему можно подключить ящик электронной почты с любого сайта, включая Gmail (проект компании Google), «Яндекс.Почту», Mail.ru и др. Приложение позиционируется как сервис для пользователей на Украине, на его логотипе — буквы UA. Приложение размещено в магазинах приложений от имени компании Craigpark, которая принадлежит холдингу.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили, что это экспериментальное приложение, в котором используется Tor (программное обеспечение, позволяющее устанавливать анонимное соединение, обходя любые блокировки).

— Мы сделали его для пользователей, которые беспокоятся о своей анонимности в сети и хотят дополнительно себя обезопасить, — заявили в пресс-службе. — Возможность подключать аккаунты сторонних почтовых сервисов — это привычная для мобильных клиентов функция, которая давно работает в основном приложении почты Mail.Ru.

В мае нынешнего года проекты холдинга Mail.ru Group (почта, поисковик, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса» (поисковик, почта, навигатор) были заблокированы на территории Украины. После чего Mail.ru Group выпустила специальный браузер со встроенным VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть часто используется именно для обхода заблокированных на территории страны интернет-сервисов). «Яндекс» добавил возможность обхода блокировок в свой картографический сервис.

Владелец OMMG Technology (облачная платформа для мессенджинга и видеоконференций) Сергей Кравцов предположил, что встраивание возможностей обхода блокировок в приложения станет трендом в ближайшее время. По его словам, для властей Украины заявление о блокировке российских сервисов было популистским, контролировать и отслеживать деятельность этих интернет-компаний никто не будет.

— В связи с нынешней ситуацией, уверен, то же самое сделают мессенджеры, торрент-трекеры, — прокомментировал Сергей Кравцов. — На Украине заблокировали доступ к проектам Mail.ru Group и «Яндекса», теоретически, они могут доказать, что новое приложение принадлежит Mail.ru и обходит блокировки, но это слишком дорого и слишком сложнореализуемо технически, думаю, этим никто не будет заниматься. Вообще сейчас очень интересные IT-войны между государствами и создателями интернет-проектов.

Недавно Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете обхода блокировок. Он предусматривает штраф за выдачу в поисковых системах ссылок на сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов. Роскомнадзор будет предоставлять сервисам обхода блокировок, работающим в России, черный список сайтов, доступ к которым должен быть закрыт. Если доступ к ним сохранится, сервис будет блокироваться в России. Однако, по словам Кравцова, если приложения перейдут на встроенные системы для обхода блокировок, то бороться с ними будет практически невозможно.

В «Яндексе» от комментариев отказались. По собственным данным компании, в апреле этого года ее почтовым сервисом пользовались 1,25 млн человек с Украины. В Mail.ru Group статистику не раскрывают.