Заместитель министра внутренних дел по Республике Крым Андрей Иванцов и его сын задержаны по подозрению в коррупционном преступлении, в результате которого детский лагерь на берегу моря в Алуште перешел в частные руки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иванцов-младший — помощник прокурора Симферополя Егора Иванцова — был задержан сотрудниками ФСБ и следователями СКР еще 16 июня. Его высокопоставленного отца задержали накануне. Оба они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы.

Иванцовы подозреваются в коррупционном преступлении. По данным следователей и оперативников, еще в 2014 году детский лагерь «Кристалл» в Алуште оказался в частных руках. Землю и построенные на ней объекты якобы оформили на сына замминистра МВД Крыма, подделав еще украинские документы. Лагерь должен был перейти в собственность МВД республики, но стал собственностью частных лиц.

Сообщается, что в доме и рабочем кабинете Андрея Иванцова провели обыски, в ходе которых изъяли документы, имеющие значение для следствия.

55-летний Андрей Иванцов с 1993 года занимал руководящие должности Симферопольского городского управления милиции ГУМВД Украины в Крыму. С апреля 2010 года работал начальником Алуштинского городского отдела ГУМВД Украины в АР Крым. С 31 марта 2014 года приказом министра внутренних дел РФ был назначен на должность замминистра внутренних дел по Республике Крым.