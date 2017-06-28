Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сбежал из ПМР. Об этом написал депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно опубликованному сообщению, во вторник Шевчуку были переданы документы, необходимые для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета, однако экс-президент ночью «переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове».

Евгений Шевчук был лишен неприкосновенности по представлению прокурора ПМР Анатолия Гурецкого. По словам Сафонова, бывший президент привлекается к ответственности по «пяти пунктам (фонды, «Биохим», контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилования с нарушениями закона)». В его отношении уже возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Евгений Шевчук руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год.