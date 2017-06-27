Молдавский лидер Игорь Додон заявил журналистам, что в случае объединения Молдавии с непризнанным Приднестровьем в единое государство полномочия Гагаузской автономии могут быть расширены.

«Я считаю, что Гагаузия вправе требовать больше полномочий», — сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ в загородной резиденции в Голерканах во вторник.

Додон отметил, что это будет дополнительным гарантом для сохранения молдавской государственности. Он также считает, что при решении проблемы Приднестровья необходимо в первую очередь принять новую конституцию, в которой будут отражены эти изменения.