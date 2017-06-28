Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян пожаловалась в администрацию президента России на судебных приставов и на произвол, царящий в участке Савеловского районного суда Москвы. Об этом сообщил адвокат стритрейсерши Давид Кемулария.

По словам правозащитника, пришедшего в приемную главы государства вместе со своей подзащитной Багдасарян, судья оказывает давление на прокурора и приставов, и явно необъективно настроен по отношению к Маре.

«Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае», — цитирует RT заявление адвоката.

Защита Багдасарян в правоохранительные органы по данному вопросу не обращалась, поскольку «рассчитывает на президента».

Ответ из администрации Владимира Путина должен поступить через неделю, рассчитывает Кемулария.