Мосгорсуд подтвердил законность бессрочного лишения водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян.

Как сообщает «Интерфакс», такое решение было принято из-за с проблем со здоровьем у девушки. В пресс-службе суда рассказали, что Багдасарян страдает эпилепсией, соответственно, апелляционная жалоба адвоката нарушительницы была отклонена.

Ранее адвокат девушки просил об отмене данного решения, утверждая, что та не страдает никакими заболеваниями.

Решение о бессрочном лишении права управления транспортными средствами вступило в силу.