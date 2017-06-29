Компания «Военфильм» снимет военную драму о подвиге подольских курсантов, которые ценой жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны. По словам создателей, фильм будет «максимально соответствовать исторической правде». Реализовать замысел планируется в формате «народного кинопроекта». Любой желающий сможет принять в нем участие, в том числе финансовое.

Руководить народным проектом будет наблюдательный совет во главе с депутатом Государственной думы от города Подольска, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым. Он же впервые рассказал об идее фильма в 2016 году.

— Я бывал на Ильинских рубежах и говорю со знанием дела: эта история никого не может оставить равнодушным, — заявил депутат на встрече с инициативной группой. — Что двигало подольскими курсантами, какая сила заставляла их так вцепиться в родную землю? Что у них было внутри? Думаю, это кино должно быть сделано не только для наших зрителей, но и для внешнего мира. Пора дать ему понять, что нельзя так играть с народом, выигравшим самую тяжелую войну в истории человечества, с народом, где каждый мальчишка готов насмерть биться за свою правду.

Официально старт проекту был дан на фестивале «Дорога памяти» у села Ильинское. Первый черновой вариант сценария, работу над которым ведет творческая группа компании Игоря Угольникова «Военфильм», будет готов к 5 октября, Дню памяти подольских курсантов. Его презентация пройдет в Центральном архиве Министерства обороны, который располагается как раз в казармах бывшего Подольского артиллерийского училища.

Состав творческой группы, а также имя режиссера будут объявлены позднее. Сценарий будет опираться на архивные материалы, к работе привлечены историки, краеведы и родственники героев войны. Уже в феврале 2018 года должны начаться подготовительные работы, в мае стартуют первые съемки. В сентябре-октябре они будут проходить непосредственно на Ильинском рубеже, где силами поискового отряда «Ильинский патруль» Олега Комиссара отрыты и восстановлены фортификационные сооружения военных лет.

Бюджет проекта пока не разглашается, но уже известно, что важная роль отведена благотворительной помощи частных лиц и организаций в любом ее виде: финансовые взносы, бесплатные работы и услуги, которые позволят снизить затраты. С самого начала проект не предполагает извлечения прибыли — все доходы пойдут на увековечивание памяти о подвиге подольских курсантов: в частности, на создание музея под открытым небом на Ильинском рубеже, реконструкцию мемориала и строительство часовни.

— Мы рассчитываем на самое широкое участие, но надеемся, что в дальнейшем нас поддержит и государство в лице Министерства культуры, а также Российское военно-историческое общество, — подчеркнул продюсер «Военфильма» Игорь Угольников. — Весь этот путь я уже неоднократно проходил с другими своими проектами, и мне кажется, никому не придется объяснять важность и нужность этой картины.

Помимо киностудии «Военфильм» и «Ильинского патруля» в проекте примет участие множество других организаций. В том числе благотворительный Фонд имени подольских курсантов, Музей техники Вадима Задорожного, а также специально созданное некоммерческое партнерство «Народный проект» во главе с депутатом Госдумы от Калужской области Геннадием Скляром. Он же стал заместителем Вячеслава Фетисова в наблюдательном совете проекта.

— Очень важно, на мой взгляд, то, что в этом проекте объединились люди из соседних областей — Московской и Калужской, — сказал «Известиям» Геннадий Скляр. — Ведь обычно у нас проекты либо общефедеральные, либо региональные. А настоящих народных межрегиональных проектов практически нет. Тут же мы получили пример, когда сами граждане из соседних областей объединились вокруг одной захватившей их идеи. Кинопроект «Ильинский рубеж» более чем своевременный. Как так получилось, что даже такой подвиг, какой совершили подольские курсанты, малоизвестен? А ведь то, как они стояли на рубеже, задерживая немецкие танковые колонны, в итоге сыграло решающую роль в битве под Москвой, и это не преувеличение, это оценка маршала Жукова.

Кроме Вячеслава Фетисова и Геннадия Скляра в наблюдательный совет, который будет следить за ходом работ и их прозрачностью, вошло 11 человек: депутаты Госдумы Александр Авдеев и Сергей Шаргунов, общественники, журналисты и потомки участников тех событий . В числе наблюдателей и разработчик компьютерных видеоигр, президент компании Gaijin Entertainment Антон Юдинцев, до этого участвовавший в другом «народном» проекте — военной драме «28 панфиловцев», которая привлекла с помощью краудфандинга более 30 млн рублей.

— Война — это всегда объединяющий фактор, — отметил режиссер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа. — И память о войне — это лучшая альтернатива реальной войне. Больше 70 лет прошло, а она до сих пор нас объединяет, и многие наверняка захотят принять участие в кинопроекте о подольских курсантах. Одним из факторов успеха «28 панфиловцев» был тот факт, что люди поверили в наши намерения.

Премьера «Ильинского рубежа» предварительно запланирована на май 2019 года.

Справка «Известий»

Более 3 тыс. курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года были брошены на Можайскую линию обороны, чтобы задержать продвижение немецкой армии в направлении Москвы, пока командование не соберет резерв. Вчерашние школьники, плохо вооруженные и не обстрелянные в боях, держались на Ильинском рубеже 12 дней. В ходе боев большинство курсантов погибло, в живых осталось всего около 300 человек.