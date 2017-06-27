Часть событий фильма «Притяжение-2» перенесут в Китай
Выпускавшая фильм Федора Бондарчука «Притяжение» кинокомпания «Арт Пикчерс» ищет китайских партнеров для съемок продолжения картины, часть событий планируется перенести на территорию КНР.
«Мы планируем перенести часть событий в Китай, но не хотим полностью делать его китайским. Бюджет фильма планируется $20 млн», — цитирует представителя компании Анну Струневскую «Федеральное агентство новостей».
Картина «Притяжение» вышла на большие экраны 26 января 2017 года. Сборы в России составили $18,6 млн.