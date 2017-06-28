Соглашение о сотрудничестве подписали власти Калининградской области и киностудия «Ленфильм». В регионе будет открыта новая база по производству фильмов.

Врио губернатора Антон Алиханов уже назвал это соглашение «большим шагом вперед», которое даст области новые рабочие места, поможет развитию бизнеса и повышению туристической привлекательности. В свою очередь, гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отметил, что в первую очередь Калининград привлекает своим прибалтийским колоритом и системой поддержки бизнеса, передает «Клопс.Ru».

Напомним, в 2016 году Калининградская область стала пилотным регионом России, в котором внедряется система рибейтов. Кинопроизводителям дается возможность вернуть часть затрат, если они выберут регион для съемок. Бюджет области обеспечивает около 20% этих выплат. В этом году на эти цели будет выделено 20 млн рублей.