В 2016 году Россия поставила вооружения и военную технику в более 50 стран на сумму свыше 13 млрд долларов. Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «РИА Новости».

«В рамках военно-технического сотрудничества сотрудники госкомпании ежедневно подписывают с зарубежными партнерами два-три контрактных документа», - подчеркнул он.

Примерно такое же количество приходится на коммерческие предложения.

На сегодняшний день портфель заказов компании составляет порядка 45 млрд долларов. Россия выполняет около 5 тыс. международных договоров в сфере военно-технического сотрудничества.