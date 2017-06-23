Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил о том, что портфель заказов компании на поставку вооружений и военной техники Индии превышает четыре миллиарда долларов.

«Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта по контрактам и соглашениям с Индией существенно превышает четыре миллиарда долларов США. И это без учета документов, готовящихся к подписанию», — заявил Михеев журналистам.

Глава Рособоронэкспорта также подчеркнул, что сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере стало одним из базовых элементов партнерства.