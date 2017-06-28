Турция может провести новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства.

Об этом «Известиям» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара не допустит создания на севере Сирии курдского государства и готова «при малейшей угрозе» провести еще одну масштабную военную операцию.

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций «Партии демократического союза» (PYD) и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Речь идет о США, которые обучают и оснащают вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против ИГ (запрещена в РФ).

Заявление Эрдогана вызвало серьезную озабоченность в России и США. Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами.

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Анкара грозит новой войной с курдами