Россияне, чья задолженность перед государством по состоянию на май составляет более 10 тыс. рублей, не смогут выехать за границу. К настоящему моменту количество таких граждан составило 2,3 млн. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, число таких должников последовательно увеличивается. Так, два года назад по состоянию на май их было всего 782 тыс., год назад — 2 млн.

По действующему с 2005 года закону при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга.

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Выехать за границу не могут уже 2,3 млн должников