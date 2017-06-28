Выехать за границу из-за долгов не смогут 2,3 млн россиян, задолженность которых по состоянию на май превысила 10 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). За год невыездных стало больше на 15%. По прогнозам экспертов, к концу года число россиян-неплательщиков увеличится до 2,6 млн. Впрочем, должники нашли способ путешествовать, выезжая за границу через Белоруссию или Казахстан.

По данным ФССП, число невыездных должников последовательно увеличивается. Если два года назад по состоянию на май их было всего 782 тыс., то год назад – уже 2 млн, а сейчас – 2,3 млн. По действующему с 2005 года закону, при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено.

Приставы каждый год увеличивают сумму взысканий с невыездных, считая запрет покидать РФ действенной мерой.

— Благодаря применению ограничения на выезд к должникам, за четыре месяца 2017 года было взыскано 9,3 млрд рублей, что на 19,2 % превышает сумму, взысканную за 4 месяца 2016 года (7,8 млрд рублей), — рассказали «Известиям» в пресс-службе ФССП. — За четыре месяца 2015 года было взыскано более 5,1 млрд рублей. Таким образом, временное ограничение в праве на выезд за пределы РФ — один из наиболее действенных способов мотивации должников к исполнению своих обязательств.

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. По закону должника предупреждают о долгах: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, то приставы приходят к неплательщику лично. Эксперты советуют до отъезда проверять на сайте ФССП, не занесены ли вы и ваши спутники в невыездной список. Тем не менее, бывают случаи, когда о запрете на выезд становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отъезда. После того, как должника остановили на границе, ему уже не позволят оперативно оплатить долги через интернет-банк или терминал — выезд неплательщику будет запрещен.

Как указывают в ФССП, процедура снятия ограничения выезда за границу сейчас занимает 10 дней — то есть оплатить долг по исполнительному листу лучше за две недели до вылета.

Гендиректор компании «Секвойя кредит консолидейшн» Алексей Терский уточнил, что самыми злостными неплательщиками являются граждане с долгами по алиментам (они составляют 20% от всех невыездных должников) и клиенты банков (40%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщиков за услуги ЖКХ среди «невыездных» 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников.

— Обращение в суд является для кредитора последней мерой воздействия на должника, и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными, — рассказал «Известиям» Алексей Терский. — Сейчас в России около 9,6 млн заемщиков банков и микрофинансовых организаций, у которых просрочка по кредитам состоавляет более 90 дней. Из них у 80% долг превышает установленные законом 10 тыс. рублей.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец уверен, что из-за вступления в силу закона о коллекторской деятельности число невыездных должников будет расти: чем меньше становится инструментов для взыскания в досудебном порядке, тем более активно долги будут взыскиваться через суд – отсюда и рост запретов на выезд через судебных приставов. По прогнозам Алексея Терского, количество «невыездных» по решению ФССП к концу 2017 года достигнет 2,5-2,6 млн человек.

Впрочем, по словам представителя Бинбанка, у должников, желающих выехать за рубеж, остаются и «официальные» лазейки: например, выезд за границу через страны Таможенного союза – Белоруссию и Казахстан. Такая практика существует, поэтому запрет на выезд далеко не всегда является решением вопроса, указал Сергей Голец.