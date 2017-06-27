Сайт «Роснефти» возобновил работу после масштабной кибератаки на серверы компании, произошедшей днем 27 июня.

При этом сайт «Башнефти» по-прежнему недоступен.

Также пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что «Роснефти» и все ее дочерние предприятия работают в штатном режиме, на нефтедобыче атаки так же не сказались.

Во вторник массовые атаки хакеров были зафиксированы на российских и украинских предприятиях. По сообщениям Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, атакованы около 80 организаций.

Group-IB предполагает, что атака была произведена вирусом-шифровальщиком Petya.