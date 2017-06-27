Чернобыльская атомная электростанция перешла на мониторинг уровня радиации на промышленной площадке в ручном режиме. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, это было сделано из-за хакерской атаки.

«В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС. Все технологические системы станции работают в обычном режиме. Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме», — говорится в сообщении.

В результате кибератаки произошел сбой в работе электронного документооборота ЧАЭС, сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на начальника смены атомной станции. На данный момент все объекты станции работают в штатном режиме.

Атаке вируса подверглись компьютерные сети правительства Украины, киевской горгосадминистрации, компьютеры компании «Укрэнерго» и десятков государственных и коммерческих предприятий и банков.

Согласно данным агентства «Интерфакс-Украина», были атакованы компьютерные сети «Запорожьеоблэнерго» и «Запорожстали», однако внешняя угроза была вовремя обнаружена, вследствие чего компьютерные системы не были повреждены.