Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Удмуртии, подарил задавшей вопрос в ходе «прямой линии» жительнице Ижевска путевку в Сочи. Российский лидер сделал подарок женщине по случаю ее дня рождения.

«У меня есть для вас небольшой подарок, но приятный. Это путевка в Сочи», — приводит слова Путина ИА «Сусанин».

Женщина встретила президента на крыльце дома вместе с тремя детьми и сестрой. В настоящее время вся семья проживает одной комнате. Водоснабжение жители провели за собственный счет. По ее словам, после беседы с президентом в эфире подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием.

Напомним, в середине июня жительница Ижевска рассказала о тяжелой ситуации в республике с ветхим жильем. В ходе беседы с президентом женщина пожаловалась на нарушение прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии, где она вынуждена проживать с несовершеннолетними детьми.

В рамках визита в республику Путин намерен посетить концерн «Калашников» и ижевский электромеханический завод «Купол», где он ознакомится с технологиями производства продукции военного и гражданского назначения. Помимо этого, президент примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками, победившими в научно-технических конкурсах, после чего состоится встреча с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым.