Следователи организовали доследственную проверку после жалобы жительницы Ижевска президенту России Владимиру Путину на нарушение прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии.

«Заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева города Ижевска… В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования «Город Ижевск» по ст. 293 УК РФ «Халатность», — приводит сообщение ведомства ИА «Сусанин».

Ранее жительница Ижевска пожаловалась российскому президенту в ходе «прямой линии» на то, что дом, в котором она проживает с несовершеннолетними детьми, признали аварийным, однако в план расселения он включен на 2029 год. В свою очередь, глава государства пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья.

«В целом оно (расселение аварийного жилья. — Прим. ред.) по стране идет, развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо. Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что у вас там происходит. Там поговорим уже лично», — заверил президент.