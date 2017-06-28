В ночь на 25 июня в Нью-Йорке состоялся очередной бойцовский турнир Bellator 180, на котором свой первый бой в этой организации провел знаменитый российский тяжеловес Федор Емельяненко. Несмотря на неудачный дебют Последнего Императора, проигравшего своему американскому оппоненту Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде, глава промоушена Скотт Кокер выразил уверенность в том, что Емельяненко еще порадует зрителей яркими боями . Об этом, а также о возможном проведении турнира по смешанным единоборствам в России он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

— Как вы можете оценить дебют Федора Емельяненко в вашей организации?

— С точки зрения результата, безусловно, мне жаль, что Федор начал с поражения. Но не стоит недооценивать и Мэтта Митриона — он провел хороший бой и одержал заслуженную победу. Что касается коммерческой стороны, то мы продали достаточно большое количество платных трансляций, зал был забит под завязку, люди пришли посмотреть на вашего легендарного бойца. Емельяненко оправдал все возложенные на него финансовые ожидания.

— В чем причина поражения Последнего Императора?

— В поединке тяжеловесов всё может решить любая мелочь, любая случайность. Оба бойца провели обоюдную атаку, отправив друг друга в нокдаун. Мэтт оправился от него быстрее и сумел провести добивание. Думаю, если бы они встретились снова, исход поединка мог быть другим.

— Вы рассматриваете возможность организации реванша?

— Желание Федора провести реванш мне понятно. Однако не думаю, что в этом поединке есть необходимость. Федор как настоящий чемпион не любит проигрывать и всегда хочет доказать, что он сильнее своего оппонента. Но у нас в тяжелом весе есть еще много сильных ребят, с которыми Емельяненко мог бы встретиться на ринге. Чейл Соннен бросил вызов Федору. Это его право, но и этот бой вряд ли состоится — эти ребята из разных весовых категорий. Уверен, что вашему бойцу надо отдохнуть пару недель, после чего мы вновь встретимся с ним, сядем за стол переговоров и решим, что делать дальше. В любом случае у Федора еще всё впереди.

— В вашем промоушене в тяжелой весовой категории есть еще российские бойцы Виталий Минаков и Сергей Харитонов. Может ли кто-то из них встретиться с Митрионом?

— Безусловно. Оба они могли бы, однако эти двое ведут себя абсолютно по-разному. Харитонов — отличный боец, профессионал, который четко и грамотно выполняет условия контракта. А вот Минаков, несмотря на соглашение с нашей организацией, отказывается выступать у нас. Возможно, у него будет желание провести бой с Митрионом и, так сказать, отомстить за Емельяненко.

— В последнее время ходит всё больше разговоров о проведении турнира Bellator в России...

— Да, мы работаем над этим. Федор Емельяненко также выразил желание помочь в его организации. Так что мы обязательно приедем в вашу страну и устроим хороший турнир. Не исключено, что главным поединком этого мероприятия станет бой вашего великого бойца Емельяненко.

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