В ночь с 24 на 25 июня в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден» прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 180, в котором свой дебютный поединок в заокеанском промоушене провел прославленный российский тяжеловес Федор Емельяненко. К сожалению, бой с американцем Мэттом Митрионом в актив Последнего Императора занести не получится — он потерпел поражение нокаутом в первом раунде. Несмотря на неудовлетворительный исход поединка, сразу после боя Емельяненко согласился пообщаться с корреспондентом «Известий». В эксклюзивном интервью легендарный спортсмен рассказал о причинах своего поражения, желании взять реванш у Митриона и продолжении карьеры.

— Как вы себя чувствуете? Уже прошли осмотр?

— Спасибо, всё порядке. Врачи осмотрели меня, никаких травм не обнаружено. Только ушибы и небольшие «сечки», но для нашего вида спорта это нормально. Главное, обошлось без серьезных травм.

— После этого поражения многие начнут говорить, что Емельяненко пора завязывать с выступлениями. Как относитесь к таким мнениям?

— Я боец. И в спорте, и по жизни. Это у меня в крови, в душе. Я не могу жить без смешанных единоборств. Невозможно выигрывать всё время, хотя это было бы неплохо (смеется). Победы чередуются с поражениями. В этот раз мне не повезло, но я еще обязательно покажу себя, не надо списывать со счетов Федора Емельяненко.

— Что не получилось в бою с Митрионом? Почему вы проиграли?

— Я действовал строго по разработанной тактике, четко придерживался своего плана на поединок. У нас с Митрионом произошла обоюдная атака, в результате мы оба одновременно отправились в нокдаун. Он оправился на доли секунды быстрее меня. Именно этого времени и хватило для определения исхода поединка. Порой всё решают мельчайшие моменты. Так произошло и в этот раз.

— Не разбирали бой с тренерским штабом?

— Пока нет, но обязательно это сделаем. Если итог поединка таков, значит, надо делать выводы.

— Будь у вас возможность, что бы вы изменили в подготовке к этому бою?

— Я провел великолепный тренировочный сбор, на котором выложился полностью. Не считаю, что меня подвела функциональная подготовка. То же касается и моих спарринг-партнеров — это отличные ребята, с которыми я отработал все возможные варианты ведения поединка. К сожалению, в этот вечер удача была не на моей стороне. Повторюсь еще раз: исход боя решили доли секунд, а не моя подготовка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Азамат Бостанов

— Хотели бы провести реванш с Мэттом Митрионом?

— Безусловно. Я неуступчивый человек, и если кому-то проигрываю, то потом очень хочу доказать себе и окружающим, что я сильнее. Митрион не исключение. Попрошу организовать нам бой-реванш в ближайшее время. Надеюсь, Мэтт мне не откажет.

— Это поражение никак не отразится на вашей дальнейшей карьере?

— Нет. О завершении карьеры даже не думаю. Во-первых, я чувствую в себе силы и желание продолжать выступать на высоком уровне, а во-вторых, у меня есть контракт с организацией Bellator, который нужно выполнять. По соглашению я должен провести в этом промоушене еще как минимум два поединка, что и сделаю с огромным удовольствием.

— Чем планируете заняться сейчас? Будете отдыхать?

— Вернусь в Россию и побуду с семьей, отдохну какое-то время, а позже мы сядем с главой Bellator Скоттом Кокером за стол переговоров и вместе решим — где, с кем и когда мне провести следующий бой.

— Может ли этот поединок пройти в России?

— Нельзя ничего исключать, но пока об этом говорить рано. Мы обсуждали возможность проведения турнира Bellator в нашей стране, но конкретики пока нет. Сейчас в этом промоушене много российских бойцов, и было бы здорово предоставить им возможность выступить перед родной публикой. В России есть все необходимые условия для проведения подобных турниров на самом высоком уровне.

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