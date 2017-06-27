Российский тяжеловес Федор Емельяненко заявил о желании провести реванш с американцем Мэттом Митрионом.

«Я неуступчивый человек, и если кому-то проигрываю, то потом очень хочу доказать себе и окружающим, что я сильнее. Митрион не исключение. Попрошу организовать нам бой-реванш в ближайшее время. Надеюсь, Мэтт мне не откажет», — сказал спортсмен в интервью «Известиям».

Емельяненко также заявил, что не собирается завершать карьеру после поражения.

Напомним, в ночь на воскресенье Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator.

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Федор Емельяненко: «Вы еще увидите меня прежнего»

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