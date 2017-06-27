Лица, не имеющие гражданства и проживающие в России, смогут получить документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщили источники «Известий» в правительстве и силовых структурах.

По информации издания, соответствующий проект закона в настоящий момент находится на этапе подготовки.

Законопроект предполагает, что новый документ, который будет напоминать паспорт, включит основные данные о владельце, адрес фактического проживания и фотографию.

Председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров сообщил «Известиям», что разработкой документа занимается МВД. Он отметил, что поднимет вопрос о необходимости принятия документа в конце июня на заседании по беженцам из Донбасса, в котором будут участвовать представители разных ведомств.

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Лиц без гражданства легализуют