Лица без гражданства (ЛБГ), проживающие в России, смогут получить документы, удостоверяющие личность. Как сообщили три источника «Известий» в правительстве и силовых структурах, сейчас готовится соответствующий законопроект. А председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров сказал «Известиям», что разработкой документа занимается МВД. Он сообщил также, что намерен поднять вопрос о необходимости принятия законопроекта в конце июня на заседании по беженцам из Донбасса, в котором будут участвовать представители разных ведомств.

Предполагается, что в новый документ, который будет напоминать паспорт, запишут основные данные о владельце, укажут адрес фактического проживания и вклеют фотографию.

— Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства, — пояснил Евгений Бобров. — Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются. Сейчас, если лицо без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. А если такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего паспорта не выдается.

Как рассказала «Известиям» председатель комитета «Гражданское содействие», член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина, еще несколько лет назад никаких документов для лиц без гражданства вообще не было. Затем начали выдавать ныне действующие справки. Статуса документа, удостоверяющего личность, эти справки не имеют.

— С одной стороны, это официальный документ, но личность он не удостоверяет: на листе формата А4 наклеена фотография и написано, что путем опроса при свидетелях установлено то-то, — сказала Светлана Ганнушкина. — Удостоверение личности совершенно необходимо. Мы об этом начали говорить с момента выхода закона о правовом положении иностранных граждан. В нем есть статья, где говорится, какие документы удостоверяют личность иностранного гражданина. Но там ничего не сказано о специальном документе для лиц без гражданства, которые находятся на нашей территории.

Председатель Федерации мигрантов России Вадим Кожинов сказал «Известиям», что если людям, у которых нет вообще никаких документов, предложат прийти сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и получить легитимный документ, он поддержит эту инициативу.

По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» лицами без гражданства считаются люди, не являющиеся гражданами России и не имеющие «доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства».

Эта проблема, в частности, касается людей с советским гражданством, которые после распада СССР не смогли получить паспорт ни одной из бывших союзных республик. В России закон «О гражданстве» вступил в силу 6 февраля 1992 года. По нему российскими гражданами стали считаться те, кто на тот момент были прописаны на российской территории. Ну а те, кто в тот период переезжали в Россию из других республик и оформляли документы, учились за пределами РФ или проходили там военную службу, столкнулись с проблемами. Многие были лишены гражданства в процессе переоформления паспортов и вынуждены были потом судиться. А некоторые так и остались без внятного правового статуса.

— Новые независимые государства — бывшие советские республики — принимали законы о гражданстве в разное время, — рассказала Светлана Ганнушкина. — Многие приезжали сюда после 6 февраля 1992-го и уже не подпадали под норму о российском гражданстве. А паспорта той страны, откуда они ехали, у них не было. Потому что там еще не был принят закон о гражданстве. Я думаю, что таких людей десятки тысяч. Одних только грузин из Абхазии в России было от 40 тыс. до 50 тыс. Они не стали грузинскими гражданами, Абхазия не была признана никем, а к 6 февраля 1992 года они опоздали.

По словам Евгения Боброва, еще больше тех, кто утратил здесь документы и потом не смог легализоваться.

— Многие из них утратили гражданство своих государств, потому что не встали на консульский учет. Некоторые постсоветские государства очень долго отвечают на запросы с просьбой подтвердить гражданство находящегося в России человека, например Узбекистан и Азербайджан. Причем на запросы армян Баку вообще не отвечает, так же как Армения на запросы азербайджанцев, — пояснил Евгений Бобров.