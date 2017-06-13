Депутаты Госдумы Ирина Яровая и Владимир Жириновский представили свои проекты текстов присяги для получающих российское гражданство. Тексты размещены на сайте комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству.

«И я никогда не смогу предать тебя (Россия. — Ред.), изменить тебе, и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям», — говорится в проекте клятвы Жириновского.

В тексте присяги, предложенном Яровой, будущий гражданин РФ должен поклясться «уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Напомним, текст присяги при получении гражданства РФ будет подготовлен депутатами Госдумы ко второму чтению законопроекта об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о том, чтобы получающие гражданство России приносили присягу.